Папа римский вновь призвал прекратить огонь в Газе

By Euronews

Папа римский выразил "глубокую скорбь" в связи с гибелью волонтеров НПО World Central Kitchen в результате израильского удара. Он еще раз призвал прекратить огонь в палестинском анклаве.

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Папа римский вновь призвал прекратить огонь в секторе Газа. Во время общей аудиенции понтифик выразил "глубокую скорбь" в связи с гибелью волонтеров из НПО World Central Kitchen. Папа Франциск еще раз призвал обеспечить "доступ к гуманитарной помощи" для "измученных и страдающих гражданских лиц" и немедленно освободить израильских заложников.

"Давайте избежим безответственных попыток расширить конфликт в регионе и будем работать над тем, чтобы как можно скорее прекратить эту и другие войны, которые продолжают приносить смерть и страдания во многих уголках мира", — заявил папа римский.

Как заявили в World Central Kitchen, в результате израильского удара в понедельник погибли семь человек — в том числе граждане Австралии, Польши, Великобритании, обладатель двойного гражданства США и Канады и водитель-палестинец.

Командующий Армией обороны Израиля Херци Ха-Леви утверждает, что у ЦАХАЛ "не было намерения причинить вред" волонтерам американской благотворительной организации.

По данным ООН, общее число убитых за время войны в Газе волонтеров составило уже около 200 человек.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что убийство гуманитарных работников в Газе было "ошибкой". Глава евродипломатии Жозеп Боррель также осудил этот инцидент и призвал к его "расследованию".