Спорт — ключевой элемент Национальной стратегии развития Катара до 2030 года. Помимо Национального дня спорта, страна развивает самые разные виды спорта — от бокса до фехтования.

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В этом выпуске команда Qatar 365 рассказывает о том, как Катар поддерживает спортивный дух своих граждан и резидентов. Спорт — одно из главных направлений Национальной стратегии развития страны до 2030 года. Катар учредил Национальный день спорта — официальный праздник, посвященный спорту, чтобы приобщить к физической активности своих граждан и резидентов. Адель Халим отправился узнать, какие мероприятия проводятся по всей стране в этот особенный день.

Лайла Хумайра встретилась с первой катарской женщиной, профессионально занимающейся боксом. Афаф Алкоране рассказала о том, каково ей быть в роли первопроходца, и объяснила, что спорт является мощным инструментом расширения прав и возможностей женщин. Афаф преодолела барьеры и получила признание в мире бокса. Сегодня она является членом Национальной сборной Катара по боксу. Афаф проложила путь для следующего поколения и открыла в Катаре боксерский зал для женщин.

До Олимпийских игр в Париже осталось всего несколько месяцев. Лайла попробовала свои силы в фехтовании и узнала, что этот олимпийский вид спорта набирает популярность в Катаре. Многие ведущие фехтовальщики, включая чемпиона Европы и мира Янника Бореля, приехали сюда в начале этого года, чтобы принять участие в Гран-при Дохи. Спортсмен поделился с нами советами, как добиться олимпийского золота. Лайла также посетила тренировку в Академии фехтования, где дети в возрасте от восьми лет учатся приемам фехтования и, что наиболее важно, — спортивной этике.