Антониу Гутерриш: жертвами войны в Газе стали 196 гуманитарных работников

By Euronews

Генсек ООН осудил убийство сотрудников НПО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа. По его данным, жертвами войны в Газе стали уже 196 гуманитарных работников. В ЦАХАЛ заявили, что проводят расследование. WCK приостановила работу в Газе.

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ООН призывает Израиль соблюдать международное право. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил убийство семи сотрудников НПО "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen) в секторе Газа.

"В результате разрушительных израильских авиаударов, в результате которых вчера погибли сотрудники "Всемирной центральной кухни", число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196 человек, включая более 175 сотрудников ООН. Это недопустимо, но это неизбежный результат того, как ведется эта война", - сказал Гутерриш.

Руководитель организации "Всемирная центральная кухня" объявил о приостановке работы в секторе Газа после гибели сотрудников. По его словам, безопасная доставка помощи в анклав невозможна.

Автомобиль WCK, оказавшийся под ударом ЦАХАЛ Abdel Kareem Hana/AP

Глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ проводит расследование произошедшего и выразил соболезнования. Он подчеркнул, что волонтеры организации не были целью.

"Я хочу внести ясность - удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией - ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться", - говорится в заявлении Халеви, опубликованном в аккаунте Х израильской армии.

Тысячи демонстрантов во вторник вновь собрались у здания Кнессета в Иерусалиме, требуя отставки правительства Израиля, проведения досрочных выборов и заключения сделки по освобождению заложников, всё ещё удерживаемых в Газе боевиками.

Представители Израиля и ХАМАС ведут переговоры о возвращении заложников и перемирии, однако, как сообщается, по-прежнему далеки от соглашения.