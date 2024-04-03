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Антониу Гутерриш: жертвами войны в Газе стали 196 гуманитарных работников

Автомобиль сотрудников НПО "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen), попавших под израильский удар
Автомобиль сотрудников НПО "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen), попавших под израильский удар Авторское право Ismael Abu Dayyah/AP
By Euronews
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Генсек ООН осудил убийство сотрудников НПО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа. По его данным, жертвами войны в Газе стали уже 196 гуманитарных работников. В ЦАХАЛ заявили, что проводят расследование. WCK приостановила работу в Газе.

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ООН призывает Израиль соблюдать международное право. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил убийство семи сотрудников НПО "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen) в секторе Газа. 

"В результате разрушительных израильских авиаударов, в результате которых вчера погибли сотрудники "Всемирной центральной кухни", число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196 человек, включая более 175 сотрудников ООН. Это недопустимо, но это неизбежный результат того, как ведется эта война", - сказал Гутерриш.

Руководитель организации "Всемирная центральная кухня" объявил о приостановке работы в секторе Газа после гибели сотрудников. По его словам, безопасная доставка помощи в анклав невозможна.

Автомобиль WCK, оказавшийся под ударом ЦАХАЛ
Автомобиль WCK, оказавшийся под ударом ЦАХАЛAbdel Kareem Hana/AP

Глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ проводит расследование произошедшего и выразил соболезнования. Он подчеркнул, что волонтеры организации не были целью.

"Я хочу внести ясность - удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией - ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться", - говорится в заявлении Халеви, опубликованном в аккаунте Х израильской армии.

Тысячи демонстрантов во вторник вновь собрались у здания Кнессета в Иерусалиме, требуя отставки правительства Израиля, проведения досрочных выборов и заключения сделки по освобождению заложников, всё ещё удерживаемых в Газе боевиками.

Представители Израиля и ХАМАС ведут переговоры о возвращении заложников и перемирии, однако, как сообщается, по-прежнему далеки от соглашения.

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