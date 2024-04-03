Блинкен во Франции: Украине нужны боеприпасы и средства ПВО

By Euronews

Находящийся с визитом во Франции госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина "переживает критический момент в войне против РФ" и призвал оказать Киеву срочную дополнительную помощь.

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Украина остро нуждается в срочной дополнительной поддержке Запада, так как в войне наступил "критический момент", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита во Францию.

"Абсолютно необходимо предоставить украинцам то, что им нужно для обороны, в частности боеприпасы и средства ПВО, – сказал Блинкен во время посещения оружейного завода в Версале вместе с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что без западной помощи ВСУ вынуждены будут отступать.

Чешская инициатива

Около 20 стран присоединились к чешской инициативе по поставкам боеприпасов Украине, первые снаряды могут быть переданы Киеву уже в июне, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время краткосрочного визита в Литву.

Известно, что в рамках этой инициативы Германия предоставит Украине 180 тысяч артиллерийских боеприпасов. Доля Берлина в общей закупке боеприпасов в рамках чешской инициативы составит 40%.

Россия продолжает раздавать паспорта и наносить удары

Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, что более трех миллионов человек получили российские паспорта на оккупированных Москвой украинских территориях.

На расширенном заседании коллегии МВД Путин призвал "последовательно продолжать" эту работу, проводя "буквально подомовый обход городов и посёлков".

Накануне российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей, сообщили в областной администрации.

За минувшие сутки Россия нанесла 2 ракетных и 78 авиационных ударов по объектам в Украине, говорится в утренней в сводке Генштаба ВСУ в среду. Ночью армия РФ атаковала Украину 4 беспилотниками типа "Шахед", однако все они были сбиты средствами ПВО, также отмечается в сообщении.