Массовое убийство в Буче: 2 года спустя

By Euronews

В Украине вспоминают жертв трагедии в Буче - через два года после массового убийства его мирных жителей российскими военными

РЕКЛАМА

Украинский город Буча пытается вернуться к жизни спустя два года после освобождения от российской оккупации. Местные власти утверждают, что в первые дни вторжения в Украину здесь было убито 509 мирных жителей, в том числе 12 детей.

Разбитые жизни и раны, которые оставшимся в живых трудно залечить. Александр потерял своего сына, украинского солдата-добровольца, убитого российскими военными. Святославу было 35 лет.

Александр Туровский, отец украинского добровольца, убитого российскими солдатами:"Не должны родители хоронить детей. Несправедливо".

Наталья потеряла мужа, тоже солдата-добровольца. Она борется за то, чтобы правительство предоставило ему официальный статус военного, и можно было получить денежную компенсацию.

Наталья Вербова, вдова украинского солдата-добровольца, убитого российскими военными: "Мир не должен забывать о том, что в Украине идет война. Мир не должен забывать о том, что война забрала очень много людей, военных, мирных жителей, которые отдали свои жизни просто так. Их расстреливали просто за то, что они шли по улице, за то, что они ехали в машинах".