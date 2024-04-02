By Euronews

В Нидерландах открылась конференция под названием "Восстановить справедливость для Украины". На ней официально был открыт реестр ущерба от российского вторжения, с помощью которого украинцы смогут подавать заявки на компенсацию понесенных потерь.

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Политики из десятков стран собрались в Нидерландах на конференцию по "восстановлению справедливости" для Украины, где уже третий год продолжается разрушительная война.

На встрече был официально открыт реестр ущерба от российского вторжения, с помощью которого украинцы смогут подавать иски о компенсации за понесенные потери.

Ожидается, что украинцы подадут от 300 тыс. до 600 тыс. заявок — в основном из-за разрушения или повреждения недвижимости.

"Мы создаем очень конкретные систематические инструменты для компенсации ущерба, нанесенного этой войной. Мы сотрудничаем со многими странами и лидерами в деле конфискации российских активов и прибыли от них. Всё это должно работать на людей, которых Путин пытался уничтожить этой войной", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Война оставила десятки тысяч убитых и раненых. Она оставила за собой миллионы перемещенных лиц и привела к длинному и хорошо задокументированному списку международных преступлений. Более 100 000, и эта цифра растет. Это число не только подчеркивает серьезность этой агрессии, но и необходимость поддержать Украину. Ведь если мы этого не сделаем, система правосудия в стране в конце концов рухнет под тяжестью этих злодеяний", — отметила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

"Как министр иностранных дел, я прекрасно понимаю, что международное правосудие всегда требует времени, но как украинец, я могу только призвать вас приложить все усилия, чтобы служить этому правосудию маленькими или большими шагами, но добиваться ощутимых результатов каждую неделю, каждый месяц", — подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.