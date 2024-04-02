Будет ли запрещена "Аль-Джазира" в Израиле

Биньямин Нетаньяху заявил о намерении закрыть в стране вещание "Аль-Джазиры". США выразили поддержку работе свободной прессы в любой точке мира

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Госдепартамент США выразил поддержку работе свободной прессы в любой точке мира после заявления премьер-министра Израиля о намерении запретить вещание в своей стране катарского канала "Аль-Джазира". Закон, дающий возможность правительству закрывать иностранные СМИ из соображений национальной безопасности принял в понедельник израильский кнессет.

"Независимая свободная пресса важна во всем мире, - заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. - И большей частью того, что известно о происходящем в Газе, мы обязаны репортерам, которые там выполняют свою работу, включая репортеров "Аль-Джазиры".

Премьер-министр Нетаньяху назвал "Аль-Джазиру" "террористическим каналом", который, по его словам, наносит ущерб безопасности Израиля, занимается подстрекательством против него и помогал ХАМАС в атаках 7 октября. Будет ли действительно закрыт канал - пока неизвестно.

Катар уже более 10 лет размещает политический офис ХАМАС в своей столице Дохе. На катарской авиабазе Аль-Удейд находится также Передовой штаб Центрального командования вооруженных сил США.