Перестрелка между полицией и бандитами парализовала центр столицы

By Euronews и AP

Перестрелка между столичной полицией и бандитами парализовала в понедельник центр Порт-о-Пренса. В течение нескольких часов полицейские сражались с членами одной из банд возле Национального дворца. По меньшей мере один сотрудник сил правопорядка был застрелен.

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Перестрелка между столичной полицией и бандитами парализовала в понедельник центр Порт-о-Пренса.

В течение нескольких часов полицейские сражалась с членами банды возле Национального дворца. По меньшей мере один сотрудник сил правопорядка был застрелен, другие были вынуждены покинуть свой бронированный автомобиль, который позже бандиты подожгли.

Десятки местных жителей оказались в ловушке на долгие часы, кому-то удалось скрыться с места перестрелки.

Мы услышали стрельбу и были вынуждены убежать, оставаться там было невозможно. Мы вышли с поднятыми руками, мы даже не смогли разглядеть, кто стрелял житель Порт-о-Пренса, свидетель перестрелки

Представитель Национальной полиции Гаити отказался от комментариев.

Волна насилия захлестнула столицу и всю страну с конца февраля в связи с попытками могущественных банд установить контроль.

Экспатрианты во Флориде обеспокоены тем, что их семьи и друзья на Гаити, по сути, являются заложниками. Кози Джозеф, проживающая в Бойнтон-Бич, руководит фондом Гаскова Клерджа, который более двух десятилетий работает в здравоохранении, образовании и спорте на Гаити.

Я никогда не видела такого опустошения... Я никогда не чувствовала себя такой беспомощной и не испытывала такой безнадёжности Кози Джозеф глава Фонда Гаскова Клерджа

В связи с обострением ситуации власти Мексики приняли решение эвакуировать 34 гражданина из Порт-о-Пренса.

По оценкам ООН, для борьбы с "катастрофическим" бандитизмом на Гаити требуются от 4000 до 5000 международных полицейских. По состоянию на конец марта, по меньшей мере 1554 человека были убиты и еще 826 получили ранения.

Ситуация вынудила премьер-министра Ариэля Генри объявить месяц назад, что он уйдет в отставку, как только будет создан переходный президентский совет. Генри, находившийся с официальным визитом в Кении, чтобы добиться размещения при поддержке ООН полицейских сил из этой восточноафриканской страны, по-прежнему не может вернуться в страну. Такой ультиматум поставил ему главарь одной из банд по прозвищу "Барбекю".