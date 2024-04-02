ЦАХАЛ пообещал расследовать "инцидент в Газе"

Израиль обещает расследовать обстоятельства гибели в секторе Газа сотрудников World Central Kitchen. Их машина взорвалась в результате авиаудара.

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Израиль обещает расследовать "серьезный инцидент в секторе Газа", который привел к трагической гибели сотрудников World Central Kitchen, выполнявших свою жизненно важную миссию по доставке еды голодающим людям.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что как профессиональные военные, они "уважают международное право" и "привержены тщательному и прозрачному анализу всех своих действий".

Находящийся в Иордании премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший также лагерь палестинских беженцев Джебель-аль-Хусейн, выразил сожаление по поводу гибели гуманитарных работников и потребовал от правительства Израиля прояснить обстоятельства трагедии. (World Central Kitchen основана испанским шеф-поваром Хосе Андресом).

По данным благотворительной продовольственной организации, израильский авиаудар стал причиной гибели семи человек: шестерых сотрудников (трёх британцев, австралийца, поляка и гражданина США и Канады), а также их водителя -палестинца. Они ехали в колонне из трёх автомобилей. Несмотря на координацию действий с израильской армией, конвой был обстрелян при выходе из склада в городе Дейр-эль-Балахе, где команда выгрузила более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, доставленной в Газу морем. Тела погибших были доставлены в больницу Дейр-аль-Балах в центре Газы.

Эрин Гор, генеральный директор благотворительной организации, заявила:

"Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, оказывающиеся в самых ужасных ситуациях, когда еда используется в качестве оружия войны. Это непростительно".

World Central Kitchen заявила, что немедленно приостанавливает свою деятельность в регионе.

Три корабля с гуманитарной помощью от Кипра прибыли в понедельник с около 400 тоннами продуктов питания и припасов. Доставка была организована WCK и Объединенными Арабскими Эмиратами. Израильские военные участвовали в координации обеих поставок.

США, которые оказали ключевую военную и дипломатическую поддержку наступлению Израиля, рекламировали морской путь как новый способ доставки крайне необходимой помощи на север Газы и планируют построить собственный плавучий док. Ожидается, что строительство займет несколько недель.

ООН заявила, что большая часть населения Газы находится на грани голода, поскольку в значительной степени отрезана от остальной территории израильскими войсками. Израиль запретил БАПОР, главному агентству ООН в секторе Газа, осуществлять поставки на север, а другие группы помощи говорят, что отправка автоколонн на север была слишком опасной из-за неспособности военных обеспечить безопасный проход.

БАПОР сообщило в своем последнем отчете, что 173 его работника были убиты в секторе Газа. В эту цифру не включены работники других гуманитарных организаций.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил, что 44-летний Зоми Франкком из Мельбурна был среди убитых, и сказал, что его правительство запросило объяснения у Израиля.

"Это человек, который добровольно работал за границей, чтобы оказать помощь через эту благотворительную организацию людям, страдающим от огромных лишений в секторе Газа. И это совершенно неприемлемо, — заявил Альбанезе журналистам. - Мы хотим установления полной ответственности за это, потому что такая трагедия не должна была случиться".

МИД Польши послал "самые искренние слова сочувствия" семье волонтера, который пришёл на помощь палестинцам в секторе Газа, не уточнив, как он был убит. В МИД заявили, что требуют объяснений от Израиля.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что ему известно о сообщениях о смерти британского гражданина в секторе Газа, и оно "срочно ищет дополнительную информацию".