Стрельба в финской школе: полиция задержала 12-летнего подозреваемого

By Euronews

Утром 2 апреля 12-летний ученик открыл стрельбу в школе Виертола в пригороде Хельсинки. Один ребенок погиб на месте, двое получили серьезные ранения.

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Финская полиция задержала подозреваемого, вероятно устроившего стрельбу в школе в пригороде Хельсинки. Он финн, ему 12 лет, он учится в шестом классе и ранее не был замечен в участии в преступлениях. При задержанном был пистолет, принадлежавший его близкому родственнику.

Стрельба произошла в 9 утра в школе Виертола в городе Вантаа. Один ребенок погиб на месте, двое получили серьезные ранения. Все они также 12-летние финны.

"Очевидно, что слишком много молодых людей, даже каждый третий, в какой-то момент своей жизни испытывают трудности с ментальным здоровьем. Мы должны уметь вмешиваться в эти проблемы раньше. Мы постоянно работаем над этим. Но если говорить об этом инциденте, то мы очень тщательно проанализируем его и сделаем необходимые выводы позже", — заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Я потрясен событиями в Вантаа. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибшего школьника. _Желаю пострадавшим выздоровления. Мои мысли — со всеми учениками и сотрудниками школы", — написал в соцсети Х президент страны Александр Стубб.

Полиция расследует инцидент как одно преднамеренное убийство и два покушения на убийство. Тем не менее возраст уголовной ответственности в Финляндии наступает лишь в 15 лет. Это означает, что подозреваемый не понесет полную ответственность: полицейские могут лишь допросить его и передать социальной службе.

Последние громкие стрельбы в финских школах произошли в 2007 и 2008 годах. В первый раз 18-летний студент открыл огонь в здании средней школы Йокела в городе Туусула на юге Финляндии, убив девять человек. Сам он совершил суицид на месте. Менее чем через год 22-летний студент убил десять человек в профессиональном колледже в Каухайоки на юго-западе страны, а затем застрелился.

После этих трагедий Финляндия повысила минимальный возраст ношения огнестрельного оружия до 20 лет. Полицию также обязали более тщательно проверять биографию обращающихся за лицензией граждан.

По данным МВД Финляндии, на 5,6 млн жителей в стране зарегистрировано более 1,5 млн единиц огнестрельного оружия.