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Украинские БПЛА впервые с начала войны атаковали предприятия в Татарстане

Украинский БПЛА, иллюстрационное фото
Украинский БПЛА, иллюстрационное фото Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
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Украинские беспилотники впервые с начала войны атаковали предприятия в Татарстане. Утверждается, что атакован в том числе завод по сборке беспилотников типа Shahed в Елабуге.

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Украинские беспилотники впервые с начала войны атаковали предприятия в Татарстане, которые находятся в 1200 км от границы с Украиной. По данным российских СМИ, пострадали семь человек.

Власти Татарстана подтвердили атаку по Елабуге и Нижнекамску. По их данным, технологический процесс не нарушен.

В свою очередь "РБК-Украина" со ссылкой на источники утверждает, что ГУР Минобороны Украины атаковал завод по сборке беспилотников типа Shahed в Елабуге, в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Местные паблики пишут о двух атаках: на НПЗ "Елаз-Нефтепродукт" и на территорию особой экономической зоны "Алабуга" за городом, где, как сообщается, развернуто производство "Шахедов". 

На кадрах из телеграм-каналов виден "прилет" беспилотника самолетного типа по общежитию при заводе. 

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