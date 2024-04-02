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В порту Балтимора открыли временный судоходный канал

Последствия столкновения контейнеровоза Dali c мостом в Балтиморе
Последствия столкновения контейнеровоза Dali c мостом в Балтиморе Авторское право Kaitlin Newman/The Baltimore Banner via AP
By Euronews
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Канал будет открыл в первую очередь для судов, которые участвуют в работах по очистке маршрута от последствий столкновения контейнеровоза Dali с мостом.

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Временный судоходный канал открыт в порту Балтимора после того, как на прошлой неделе контейнеровоз Dali врезался там в мост Фрэнсиса Скотта Ки.

Рабочим удалось разобрать достаточно обломков, чтобы хватило места для прохода судов, участвующих в работах по полному восстановлению маршрута. Власти пока не могут сказать, когда именно это произойдет.

Рядом с обрушившимся мостом был установлен мемориал в память о жертвах трагедии. Тела двух человек были найдены в водах канала, еще четверо пока числятся пропавшими без вести. Спасатели считают их погибшими.

20 моряков из Индии и один из Шри-Ланки, работавшие на судне Dali, до сих пор находятся на борту. Сколько времени понадобится, чтобы вывести контейнеровоз из канала — пока неясно.

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