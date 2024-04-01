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Словакия: полиция ищет медведя после нового нападения

Утро в сосновом лесу
Утро в сосновом лесу Авторское право Frank van Manen/The United States Geological Survey
By Euronews
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На прошлой неделе в Словакии ликвидировали агрессивного медведя, но нападения на людей не прекратились

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В Словакии полиция снова ищет медведя после очередного нападения на человека. Для самообороны грибник использовал пневматический пистолет и ранил зверя, который затем скрылся. Инцидент произошел между деревнями Странявы и Вишнёве.

"Мы немедленно объявили по муниципальному радио о том, чтобы граждане не ходили в этот район во избежание опасности нападения медведей", - рассказал мэр Странявы Бранислав Штрба.

Полиция закрыла все въезды в долину Вишнёве. 

На прошлой неделе в Словакии ликвидировали медведя, который зашел в небольшой город и напал там на пятерых человек. Оппозиция считает, что власти поспешили замять дело в преддверии выборов и убили не того медведя.

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