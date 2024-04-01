В Дагестане задержали подозреваемых в терроризме

By Euronews

В Дагестане задержаны трое подозреваемых в подготовке терактов. Двое из них - выходцы из Средней Азии

РЕКЛАМА

Российские власти утверждают, что предотвратили теракты в Дагестане. В воскресенье в Махачкале и Каспийске были задержаны три человека. Если в столице региона двое подозреваемых были задержаны без осложнений, то в Каспийске спецназу пришлось применить дымовые гранаты.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что спецназ заблокировал подозреваемых в квартирах в жилых кварталах. В районе их обнаружения был введен режим контртеррористической операции.

Прямая связь с недавним терактом в Москве не указывается, однако известно, что двое из троих задержанных - граждане Таджикистана. Отмечается также, что преступников выявили в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье.