В Румынии зафиксирован самый теплый конец марта за последние 77 лет

By Euronews

Конец марта в Румынии выдался на удивление теплым. В некоторых районах страны воздух прогрелся до 32-х градусов по Цельсию.

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Это тот случай, когда лето приходит ранней весной. В некоторых районах Румынии температура достигла 32 градусов по Цельсию. Это, по данным метеорологов, на 15-17 градусов выше нормы.

В Бухаресте воздух прогрелся до 27 градусов. "Ощущение такое, будто пришло лето", - говорят местные жители.

Между тем по прогнозам синоптиков, со вторника ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождем и сильным ветром. С середины апреля столбик термометра снова поднимется до летних температур.