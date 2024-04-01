В Ярославской области скорый поезд столкнулся с пассажирским автобусом

By Euronews

В результате столкновения погибли семь человек.

РЕКЛАМА

Семь человек погибли в результате столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, сообщили в МЧС России. Ранее в ведомстве говорили о восьми жертвах.

Днем в понедельник в районе села Берендеево пассажирский автобус выехал на пути перед приближающимся скорым поездом №15 "Архангельск-Москва". Как заявили в РЖД, машинист попытался экстренно затормозить, но расстояние оказалось недостаточным, чтобы избежать столкновения.

Погибли водитель и шесть пассажиров автобуса, машинист поезда получил травмы.

Согласно заявлению Северо-западной транспортной прокуратуры, автобус остановился на железнодорожном переезде из-за технической неисправности. Телеграм-канал Mash ранее писал, что автобус проехал на запрещающий сигнал. Baza сообщает, что автобус внезапно заглох.

В результате трагедии были задержаны четыре поезда: №15 Архангельск — Москва, №375 Воркута — Москва, №77 Абакан — Москва и №103 Ярославль — Москва.