Поиски на шахте "Пионер" прекращены, горняки считаются погибшими

By Euronews

Спасатели прекратили поиски шахтёров, оказавшихся заблокированными оползнем на золотом руднике на Дальнем Востоке России.

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Российские спасатели в понедельник завершили поисковую операцию в дальневосточной шахте, где 13 рабочих оказались в ловушке.

По данным российских СМИ, ссылающихся на оператора шахты, участки, где могли находиться горняки, на глубине более 120 метров под землей засыпаны и затоплены. Горняки объявлены погибшими.

18 марта оползень спустился на золотой рудник "Пионер" в Амурской области России недалеко от границы с Китаем. В течение двух недель спасатели из разных регионов Дальнего Востока и Кузбасса вывозили грунт и бурили разведывательные скважины в местах возможного нахождения людей.