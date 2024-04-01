Москва отвергает обвинения в причастности к "гаванскому синдрому"

By Euronews

Россия отвергла обвинения в причастности к "гаванскому синдрому", выдвинутые против нее рядом западных СМИ по результатам специального расследования

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Пресс-секретарь президента России отверг обвинения в причастности Главного управления Генерального штаба РФ к так называемому "гаванскому синдрому", назвав их бездоказательными.

Ранее были обнародованы материалы совместного расследования нескольких СМИ, пришедшего к выводу, что загадочная болезнь, от которой в последние годы страдают американские дипломаты, может быть связана с применением российскими спецслужбами против них звукового оружия.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: "Ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал. Поэтому все это не более, чем беспочвенное обвинение, голословное обвинение СМИ".

Спецслужбы США ранее заявляли, что "аномальные медицинские инциденты" вероятнее всего, были вызваны факторами, не связанными с иностранными противниками.

Свое название синдром получил от столицы Кубы, где, как считается, в 2016 году был выявлен первый случай. Однако новое расследование предполагает, что такое могло произойти и в 2014 году в Германии.