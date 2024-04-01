Франция призывает Китай повлиять на Россию

By Euronews

Глава МИД Франции совершает визит в Пекин. Он призывает Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы положить конец войне в Украине.

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Франция призывает Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы положить конец войне в Украине. Такое послание прозвучало в ходе визита в Пекин главы МИД Франции Стефана Сежурне. Дипломат проводит переговоры со своим китайским коллегой Ваном И.

Париж оказывает давление на Пекин из-за его отношений с Москвой, которые углубились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Стефан Сежурне, глава МИД Франции:"Речь пойдет не только о стратегии, но и о том, как мы можем обеспечить достижение мира в Украине и, возможно, о выводе российских войск. Поэтому мы должны послать России очень четкий сигнал. Мы ожидаем, что такая крупная страна, как Китай, также направит РФ очень четкие сигналы".

В повестке дня также вопросы, касающиеся торговли. Франция беспокоена тем, что поток недорогих китайских электромобилей, идущий на европейский рынок ударит по местному автопрому и приведет к сокращению рабочих мест.

Сежурне посещает Пекин в преддверии запланированного визита китайского лидера Си Цзиньпина во Францию весной этого года.