Крупнейшая антиправительственная манифестация с начала войны в Газе

By Euronews и AP, EBU

Десятки тысяч израильтян вышли на крупнейшую антиправительственную манифестацию с начала войны в Газе. Собравшиеся у здания парламента в Иерусалиме призвали правительство заключить соглашение о прекращении огня, освободить остающихся в руках ХАМАС заложников и провести досрочные выборы

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Десятки тысяч израильтян вышли в воскресенье на крупнейшую антиправительственную манифестацию с начала войны в Газе. Собравшиеся у здания парламента в Иерусалиме призвали правительство заключить соглашение о прекращении огня, освободить остающихся в руках ХАМАС заложников и провести досрочные выборы.

Демонстранты обвиняют Нетаньяху в неудачах 7 октября и заявляют, что глубокие политические разногласия из-за его попытки реформировать судебную систему в прошлом году ослабили Израиль накануне теракта. Многие недовольны тем, что он испортил отношения с США, самым важным союзником еврейского государства.

Нетаньяху также предъявлено множество обвинений в коррупции, и критики считают, что его решения направлены на политическое выживание, а не на национальные интересы. Организаторы пообещали продолжать демонстрацию в течение нескольких дней. Тысячи людей также приняли участие в акции протеста в Тель-Авиве.

Параллельно прошёл марш по улицам ультраортодоксального района Меа-Шеарим, организованный состоящей из солдат запаса группой "Братья по оружию".

Большинство еврейских мужчин обязаны отслужить в армии около трех лет, за которыми следуют годы службы в запасе. Еврейские женщины проходят обязательную военную службу в течение двух лет. Но политически влиятельные ультраортодоксы, которые составляют до 13% израильского общества, традиционно получали льготы при обучении на дневном отделении в религиозных семинариях.

Льготы — в сочетании с государственными стипендиями, которые многие студенты семинарий получают до 26 лет — исчерпали терпение общественности. Давняя напряженность усилилась за почти шесть месяцев войны, в ходе которой было убито более 500 израильских солдат.

Верховный суд признал существующую систему дискриминационной и дал правительству время до понедельника представить новый план и до 30 июня принять его.

В ответ премьер-министр Израиля заявил, что делает все возможное для возвращения заложников.

Призывы к выборам сейчас, в разгар войны, непосредственно перед победой, парализуют Израиль по меньшей мере на полгода. По моим оценкам, на восемь месяцев. Они парализуют переговоры об освобождении наших заложников, они положат конец войне до достижения её целей, и первым, кто благословит такое решение, будет ХАМАС. Этим все сказано Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Биньямин Нетаньяху сделал это заявление незадолго до того, как попал в больницу: у него обнаружили грыжу, и было решено не откладывать операцию, которая, по словам врачей, прошла успешно. Пока 74-летний премьер-министр находится в больнице, его обязанности будет исполнять заместитель премьер-министра Ярив Левин.

В воскресенье Нетаньяху подтвердил решимость продолжать наземную операцию в Рафахе (которая до сих пор не начата, несмотря на то, что обсуждается уже много недель). На пресс-конференции он заявил, что правительство утвердило оперативные планы ЦАХАЛ по наступлению на город, который считается последним оплотом группировки ХАМАС.

Нетаньяху добавил, что израильские военные готовят планы эвакуации гражданского населения Рафаха. Премьер опроверг предположение, что операция в Рафахе задерживается из-за давления со стороны США или из-за священного для мусульман месяца Рамадан.

Израильские войска ведут боевые действия в нескольких районах сектора Газа, включая госпиталь "Аль-Шифа", который уже две недели находится в блокаде.

Тысячи перемещенных палестинцев на юге Газы страдают от острой нехватки чистой воды и антисанитарии. Международные организации бьют тревогу в связи с растущим распространением заболеваний, особенно среди детей. ВОЗ сообщила о десятках тысяч случаев заражения инфекциями верхних дыхательных путей, диареей, педикулезом, чесоткой, ветрянкой, кожной сыпью и менингитом.

Тем временем на Западном берегу в воскресенье было приведено к присяге новое "технократическое" правительство. Мохаммад Мустафа стал одновременно премьер-министром и министром иностранных дел. Наблюдатели рассматривают это как часть усилий администрации США в рамках "решения о двух государствах". Белый дом выразил надежду, что новый кабинет также будет отвечать за послевоенное восстановление Газы, хотя и Израиль, и ХАМАС эту идею отвергают.