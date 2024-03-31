В Токио и Бонне - сезон цветения сакуры

By euronews

Сезон цветения сакуры почти одновременно начался в Токио и в немецком Бонне. При этом в Бонне цветение началось на две недели раньше обычного, а в Токио - на две недели позже.

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В немецком Бонне - сезон цветения японской вишни. В этом году он начался примерно на две недели раньше обычного: бутоны растений уже полностью раскрылись, хотя обычно это происходит не раньше середины апреля.

Насладиться зрелищем спешат как местные жители, так и многочисленные приезжие. В этой связи власти города, чтобы избежать дорожного коллапса, рекомендовали водителям избегать некоторых улиц в центре города, таких как Хеерштрассе и Брейтештрассе.

Причина раннего цветения - крайне мягкая зима. Сезон цветения длится не более двух недель, причем, как подчеркивают ученые, чем теплее на улице, тем быстрее опадают цветки.

А вот в Токио сезон цветения сакуры в этом году задержался. О его открытии Национальное метеорологическое агентство объявило только в субботу, на 15 дней позже, чем в прошлом году.

Сезон сакуры начинается, когда на дереве, расположенном в храме Ясукуни в Токио, раскрывается хотя бы пять бутонов.