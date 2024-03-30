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В Таджикистане задержали 15 человек по подозрению в террористической деятельности

Один из подозреваемых в совершении теракта в Крокусе
Один из подозреваемых в совершении теракта в Крокусе Авторское право AP/Basmanny District Court press service
By euronews
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Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе". В Таджикистане задержали 15 человек, подозреваемых в планировании терактов в праздник Навруз. Их проверяют на причастность к теракту в "Крокусе".

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Полиция Таджикистана задержала 15 человек, подозреваемых в планировании терактов в праздник Навруз. Их также проверяют на предмет возможной связи с недавним терактом в подмосковном концертном зале "Крокус". 

СМИ сообщают, что задержания произошли в городе Вахдат и столице страны Душанбе. Задержанные подозреваются в принадлежности к террористической группировке "ИГИЛ-К", которая взяла на себя ответственность за теракт в Москве. 

В субботу стало известно, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе". "Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в "Крокус сити холле", - пишет ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Ранее владелец "Крокуса" Араз Агаларов заявлял, что все противопожарные системы в концертном зале сработали. 

По официальным данным, число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в пятницу выросло до 144. Пострадали 382 человека, в том числе девять детей. Около ста человек остаются пропавшими без вести.

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