Теракт в "Крокусе": панихида по погибшим

By euronews

В траурной церемонии приняли также участие около 130 послов, представителей дипломатических миссий и международных организаций, которые возложили цветы и венки к мемориалу. В субботу в МЧС увеличили число пострадавших от теракта до 551.

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На девятый день после теракта у стен "Крокус Сити Холла" прошла панихида по погибшим. Почти память жертв трагедии пришли несколько сотен человек, в их числе - родственники и волонтеры.

В траурной церемонии приняли также участие около 130 послов, представителей дипломатических миссий и международных организаций, которые возложили цветы и венки к мемориалу.

В субботу в МЧС увеличили число пострадавших от теракта до 551. Днем ранее сообщалось, что пострадали 382 человека.

Число погибших вечером в пятницу выросло до 144 после смерти в больнице 35-летнего Карена Енгибаряна, прохожего, который помогал эвакуировать людей из "Крокуса".

Еще около 100 человек считаются пропавшими без вести.