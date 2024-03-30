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Теракт в "Крокусе": панихида по погибшим

British Deputy Head of Mission to Russia Tom Dodd at Crocus memorial
British Deputy Head of Mission to Russia Tom Dodd at Crocus memorial Авторское право Sergei Ilnitsky/AP
By euronews
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В траурной церемонии приняли также участие около 130 послов, представителей дипломатических миссий и международных организаций, которые возложили цветы и венки к мемориалу. В субботу в МЧС увеличили число пострадавших от теракта до 551.

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На девятый день после теракта у стен "Крокус Сити Холла" прошла панихида по погибшим. Почти память жертв трагедии пришли несколько сотен человек, в их числе - родственники и волонтеры. 

В траурной церемонии приняли также участие около 130 послов, представителей дипломатических миссий и международных организаций, которые возложили цветы и венки к мемориалу. 

В субботу в МЧС увеличили число пострадавших от теракта до 551. Днем ранее сообщалось, что пострадали 382 человека. 

Число погибших вечером в пятницу выросло до 144 после смерти в больнице 35-летнего Карена Енгибаряна, прохожего, который помогал эвакуировать людей из "Крокуса".

Еще около 100 человек считаются пропавшими без вести.

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