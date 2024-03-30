Теракт в "Крокусе": панихида по погибшим

В траурной церемонии приняли также участие около 130 послов, представителей дипломатических миссий и международных организаций, которые возложили цветы и венки к мемориалу. В субботу в МЧС увеличили число пострадавших от теракта до 551.
На девятый день после теракта у стен "Крокус Сити Холла" прошла панихида по погибшим. Почти память жертв трагедии пришли несколько сотен человек, в их числе - родственники и волонтеры.
В траурной церемонии приняли также участие около 130 послов, представителей дипломатических миссий и международных организаций, которые возложили цветы и венки к мемориалу.
В субботу в МЧС увеличили число пострадавших от теракта до 551. Днем ранее сообщалось, что пострадали 382 человека.
Число погибших вечером в пятницу выросло до 144 после смерти в больнице 35-летнего Карена Енгибаряна, прохожего, который помогал эвакуировать людей из "Крокуса".
Еще около 100 человек считаются пропавшими без вести.