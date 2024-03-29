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Россия снова нанесла удар по объектам украинской энергетики

Запорожье, Украина
Запорожье, Украина Авторское право Andriy Andriyenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Энергетическая инфраструктура Украины вновь пострадала из-за массированного удара российских сил. Бывший генсекретарь НАТО критикует США за застопорившийся пакет финансовой поддержки Киеву в размере 60-ти миллиардов долларов.

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Российские силы 29 марта вновь нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Всего было выпущено 99 ракет и беспилотников разных видов. ПВО сбили 58 дронов и 26 ракет. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

Накануне в море недалеко от оккупированного РФ Крыма, упал российский истребитель. Пилот, как сообщается, был спасен. Военные блоггеры говорят, что самолет мог попасть под дружественный огонь.

"Если не идти до конца в поддержке Украины", придется заплатить чрезвычайно высокую цену. Об этом в интервью латвийскому телевидению заявил Яап де Хооп Схеффер, бывший генсекретарь НАТО. Он подверг критике США за застопорившийся пакет финансовой поддержки Киеву в размере 60-ти миллиардов долларов и добавил, что даже Европа делает недостаточно.

Тем временем премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Дональд Туск сообщили, что достигли прогресса на переговорах в Варшаве. Границу между странами блокируют польские фермеры. Стороны заявили, что идет поиск решений.

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