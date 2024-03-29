Тишина и счастье простых радостей

By Лука Паламара

Аббтство Сан-Бендетто посещали в поисках мира и тишины с IX века. сейчас в нём остался один хранитель, колторый встречает желающих уединиться

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В поисках тишины для медитации и молитв монахи и отшельники ещё с IX века часто посещали аббатство Сан-Бенедетто на горе Субазио в центре Италии, в нескольких километрах от Ассизи.

Восстановленное после страшного землетрясения, произошедшего в центральной Италии в 1997 году, аббатство находится в ведении монахов-бенедиктинцев, которые доверили управление им Альберто Циско.

Альберто Циско, смотритель аббатства Сан-Бенедетто:

"Я некоторое время думал об этом, потому что это не был очевидный выбор, но в итоге желание подтолкнуло меня приехать сюда, и это то, что должно подтолкнуть любого, кто хочет приехать сюда и провести здесь со мной несколько дней".

Стремление к умиротворённости и созерцанию – вот что движет каждым, будь то верующий или нет, кто чувствует необходимость изолироваться и провести несколько дней в кельях аббатства в компании его хранителя.

Альберто Сиско, смотритель аббатства Сан-Бенедетто:

"Такое место не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся, его необходимо сохранить. Тишину, которая здесь царит, надо поддерживать. За последние несколько дней ко мне поступило много запросов от людей, которые действительно хотят попробовать это".

Лука Паламара, Euronews:

"Жить в мире и тишине. Альберто сделал это образом жизни, для других это возможность на несколько дней отвлечься от хаоса и шума повседневной жизни и, возможно, найти частичку себя".

Альберто живет в аббатстве с середины марта в компании двух верных друзей, Бирбы и Спота, которые вместе с ним помогают посетителям проникнуться духом этого места.

Альберто Циско, смотритель аббатства Сан-Бенедетто.

"Я думаю, что здесь важно приветствовать прежде всего тех, кто хочет приехать и увидеть это место и эту необыкновенную архитектуру, а также тех, кто хочет приехать и насладиться тишиной".

Ценить Тишину и простые радости учит аббатство Сан-Бенедетто