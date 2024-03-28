Война в Украине: российские войска обстреливают жилые кварталы

By Euronews

В Херсоне в результате обстрела российской армии погиб водитель такси. Двое находившихся в автомобиле пассажиров получили ранения.

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В четверг, 28 марта, на всей территории Украины вновь звучали сирены воздушной тревоги.

Российские войска снова обстреляли Херсон, особо пострадал Днепровский район города. Под обстрел попали жилые дома и автомобили, в Херсонском государственном университете разрушено несколько аудиторий.

Погиб водитель такси, двое находившихся в автомобиле пассажиров были ранены, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Тем временем число раненых в результате вчерашнего удара российской армии по Николаеву увеличилось до 12 человек, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Шесть многоквартирных домов получили повреждения.

Вероятно, при атаке использовалась баллистическая ракета "Искандер-М", написал у себя в телеграм-канале глава региона.

Российские войска также обстреляли Донецкую область, в результате чего погибла женщина, заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Повреждены по меньшей мере 11 многоэтажных и 11 частных домов.

Между тем Национальная полиция Украины сообщила, что сейчас в стране более 50 000 человек считаются пропавшими без вести, что в четыре раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года.