Россия снова атаковала Украину "шахедами" и ракетами

By Euronews

Украинские силы ПВО сбили 26 из 28 беспилотников, запущенных российскими военными. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. Снова была атакована Харьковская область.

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В ночь на четверг российские силы нанесли ракетный удар по Украине. Несколько регионов страны, в том числе Харьковская область, были атакованы беспилотниками. ПВО, говорится в сводке генштаба ВСУ, сбили 26 дронов.

Накануне в результате удара по Харьковской области погиб 12-летний мальчик. В самом Харькове погиб один человек, 19 получили ранения.

Житель Харькова:"Резко (раздался) шум... Темнота, пыль в глазах, боль в голове резкая. Начала заплывать кровью голова, течь по глазам. Мы начали выбегать. Выбежали, сразу поняли - прилет. Я выбежал на улицу, сразу увидел труп возле подъезда, почувствовал утечку газа".

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Сумскую область. Он посетил 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны; поблагодарил военных за защиту суверенитета и территориальной целостности страны и вручил государственные награды.

Также Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы.

В госпитале Зеленский встретился с раненными бойцами; пожелал им скорейшего выздоровления и вручил награды. Сумская область, где побывал Зеленский, последний месяц постоянно подвергается российским обстрелам и авиационным ударам.