Словакия: "Руки прочь от общественных вещателей!"

By Euronews

В Словакии продолжаются протесты против попыток правительства установить полный контроль над общественным теле- и радиовещанием

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В Братиславе прошла еще одна акция протеста у здания общественного радио и телевидения Словакии. Собравшиеся образовали живую цепь и развернули плакат с надписью "Руки прочь от RTVS!"

Участники митинга выступили против плана правительства резко усилить контроль за общественными телевидением и радио. Премьер-министр Роберт Фицо, известный выпадами в адрес журналистов, недавно назвал ряд СМИ своими врагами.

План поглощения был разработан министром культуры Мартиной Шимковичовой, которая представляет ультранационалистическую партию, входящую в коалиционное правительство, и работала на интернет-телеканале, известном распространением дезинформации.

Согласно плану властей, общественное телевидение RTVS прекратит свое существование и будет заменено новой организацией.

Новый совет из семи членов, назначенных правительством и парламентом, будет выбирать его директора, хотя нынешний руководитель имеет парламентский мандат до 2027 года. Совет будет иметь право уволить директора без объяснения причин.

Этот план осудили президент Зузана Чапутова, оппозиционные партии, местные журналисты, международные медиа-организации, Еврокомиссия и другие. Они предупредили, что изменения дадут правительству полный контроль над общественным вещанием.