By Euronews

Премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Дональд Туск заявили, что достигли прогресса на переговорах в Варшаве. Польско-украинскую границу блокируют польские фермеры.

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Украина и Польша заявили, что достигли прогресса в решении проблемы импорта сельхозпродукции и автомобильных перевозок. Тем не менее прорыва не произошло.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Варшаве провел переговоры со своим польским коллегой Дональдом Туском, чтобы обсудить недовольство польских фермеров, которое ранее вылилось в бурные протесты и блокаду пограничных переходов.

"Блокада украинской границы определенными польскими группами, конечно, вредит экономике Польши, экономике Украины и Европейского союза в целом. Сегодня я могу сказать, что мы точно имеем прогресс в снятии блокады, но самое главное — в решении всех критических вопросов, которые приводят к таким блокадам. Наш план реализуется не так быстро, как бы хотелось, но__мы однозначно__имеем положительные тенденции", — заявил Денис Шмыгаль.

"Мы ищем решения, которые, возможно, не совсем устроят всех, но которые защитят основные интересы польских фермеров и производителей, как и украинских. Мы ищем, и мы близки к тому, чтобы найти решение", — отметил Дональд Туск.

Лидеры Украины и Польши также заявили, что было бы полезно, если бы Евросоюз ввел 50-процентный налог на импорт российского и белорусского продовольствия.

Акции протеста проводят фермеры во многих европейских странах. Они направлены, в частности, против "зеленой политики" ЕС и дешевого импорта из Украины, а между Киевом и его союзником Варшавой растет напряженность из-за беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции. Ситуация с блокадой уже привела к гибели трех украинских водителей.

Украинский премьер также сообщил, что Киев обратился к Варшаве с просьбой о свободном пропуске через границу не только боеприпасов и гуманитарной помощи, но и топлива.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина согласилась на "определенные ограничения", но не уточнил их. Как отмечал в феврале президент Украины Владимир Зеленский, украинское зерно провозится через территорию Польши только транзитом. Основной путь экспорта — "зерновой коридор" в Черном море.