Нападение с ножом в американском Рокфорде: есть жертвы и пострадавшие

By Euronews

Полиция расследует обстоятельства нападения с ножом в штате Иллинойс. Жертвами стали по меньшей мере четыре человека. Злоумышленник задержан.

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По меньшей мере четыре человека стали жертвами нападения с ножом в американском городе Рокфорд, штат Иллинойс. Среди погибших 15 летняя девочка подросток. Еще семь человек получили ранения. Одна из них, молодая женщина, находится в критическом состоянии.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Ведется его допрос. По словам начальника местной полиции, на данный момент у правоохранительных органов нет четкого мотива нападения.

Власти выразили соболезнования семьям, которые переживают утрату. В Рокфорде проживают около 150 000 человек. Он находится в 150 километрах к северо-западу от Чикаго.