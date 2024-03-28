Мигрантов из Парижа перевозят в другие города. Власти говорят, что это не связано с Олимпиадой

By Euronews

Мигрантов из Парижского региона перевозят в другие города. "Это не связано с Олимпийскими играми", - утверждают власти. НПО говорят о "социальной чистке".

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В Орлеан из Иль-де-Франс привезли еще одну группу мигрантов. В Париже заявляют, что переезд был запланирован, поскольку в столице центры временного размещения переполнены. НПО считают, что это связано с Олимпиадой, и власти хотят улучшить имидж Парижа.

По словам мэра Орлеана, меньше чем за год в его город переселили порядка пятисот мигрантов без уведомления госслужб.

Серж Груар, мэр Орлеана:_"С мая 2023 года автобусы регулярно, каждые три недели или около того, прибывают из Парижа в Орлеан. В автобусах от 30 до 50 человек". _

Журналист: "Как вы думаете, это связано с предстоящими Олимпийскими играми?"

Серж Груар, мэр Орлеана:"Я не уверен, но, очевидное совпадение немного тревожит".

Префектура Луаре подтверждает факт создания "приемного хаба ", но отрицает cвязь с Олимпиадой. Гуманитарные организации осуждают "социальную чистку".

Женщина без постоянного места жительства:"Мне посоветовали сменить регион. Мне сказали, что из-за Олимпиады там (в Париже) слишком многолюдно".

Поль Алузи, НПО "Врачи мира":"Если идея состоит только в том, чтобы спрятать бедных и бездомных людей по всей Франции, не предоставляя больше ресурсов местным властям, и освободить место перед Олимпиадой, то в гуманитарном плане такой подход не работает".

Государство финансирует и организует перевозки мигрантов из Парижа, как утверждают власти, для желающих. Им предлагается на выбор десять городов. В их числе Марсель, Тулуза и Лион. Тем временем представители местных властей утверждают, что у них на этот счет нет ни информации, ни дополнительных ресурсов.