Нацсобрание Франции одобрило законопроект о запрете дискриминации по волосам

By Euronews

Нижняя палата французского парламента одобрила законопроект, запрещающий дискриминацию по волосам

РЕКЛАМА

Национальное собрание Франции в четверг одобрило законопроект, запрещающий дискриминацию по структуре, длине, цвету или стилю волос. И хотя в голосовании приняли участие всего 50 из более чем 500 депутатов, документ прошел и теперь отправляется в Сенат.

Автор законопроекта, депутат Оливье Серва, приветствовал это решение: "Я просто хотел бы поблагодарить моих коллег из Национального собрания, которые сегодня гордятся тем, что приняли во внимание страдания, реальность, и я хотел бы поблагодарить всех коллег, которые нашли время, чтобы изучить это. Всех коллег, которые нашли время, чтобы обсудить это. И я считаю, что сегодня это большой шаг вперед для нашей страны. Франция гордится собой".

Авторы законопроекта надеются, что его принятие станет сигналом поддержки для людей, подвергающихся дискриминации из-за своих волос. Многим из них приходится менять прическу перед собеседованием, когда они ищут работу. Документ перекликается с аналогичными законами, которые ранее были приняты в Великобритании и в 20 штатах США и защищают права чернокожих.