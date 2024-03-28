Суд в Венгрии отказал Иларии Салис в переводе под домашний арест

By Euronews

Суд в Будапеште отказался перевести под домашний арест итальянскую антифашистку, обвиняемую в нападении на неонацистов, - "так как она может скрыться"

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Активистка антифашистского движения Илария Салис не может быть переведена под домашний арест ни на родине, в Италии, ни даже в Венгрии, постановил суд Будапешта.

Ее адвокаты говорили, что венгерские друзья 39-летней учительницы уже сняли для нее квартиру, а сама она согласилась носить на лодыжке электронный браслет и внести залог в размере 16 миллионов форинтов.

Однако прокурор и судья сочли, что у нее все равно останется возможность скрыться.

В Италии арест активистки вызвал огромный резонанс. Большинство людей узнали о деле Салис благодаря серии карикатур Микеле Река.

Микеле Рек, известный как Zerocalcare, итальянский карикатурист: "Этот процесс, похоже, политически мотивирован. Единственный ее грех - это ее политическая ориентация, ее антифашистские убеждения. И это очень возмущает итальянскую общественность".

Иларию Салис обвиняют в нападении на двух предполагаемых неонацистов в Будапеште в феврале прошлого года. Ей грозит 11 лет тюрьмы. Она уже год находится в заключении и жалуется на нечеловеческие условия содержания.

Дата основного судебного процесса назначена на 24 мая.