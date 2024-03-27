Сборная Украины по футболу вышла на Евро-2024

By Euronews

Украина поебдила в стыковом матче с Исландией и теперь сыграет в финальной части Чемпионата Европы по футболу. Он состоится этим летом в Германии.

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Национальная сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в финале стыковых матчей за выход в основную часть Чемпионата Европы 2024 года. Соревнования пройдут этим летом в Германии. Матч Украина-Исландия состоялся в польском Вроцлаве и завершился со счетом 2:1. Главный тренер украинской сборной Сергей Ребров подчеркнул значимость этой победы.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу:"Перед игрой и после игры мы говорили, что эта победа принадлежит нашим болельщикам, нашей стране, нашему народу, нашим солдатам, которые сейчас защищают нашу свободу. В этом случае, я думаю, все понимают, насколько важна сейчас эта победа. "

Президент Владимир Зеленский поблагодарил сборную за победу. "Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут", — написал Зеленский.

Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией. Впервые в Чемпионате Европы примет участие сборная грузия, обыгравшая в финальном матче плей-офф команду Греции.