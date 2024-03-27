Таиланд легализует однополые браки

By Euronews

Палата представителей Таиланда одобрила законопроект о легализации однополых браков. Теперь документ должен принять Сенат и подписать король.

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Депутаты нижней палаты парламента Таиланда подавляющим большинством голосов приняли законопроект о легализации однополых браков. "За" выступили 400 парламентариев, "против" — десять.

Эта преимущественно консервативная страна станет первой в Юго-Восточной Азии, где пары любого пола получат равные права: в том числе на наследство, налоговые льготы и усыновление детей.

Законопроект также меняет слова "мужчина и женщина" и "муж и жена" в Гражданском и Коммерческом кодексах на "индивидуумы" и "партнеры по браку".

Теперь документ отправится в Сенат, который редко отклоняет законы, принятые нижней палатой, а затем на утверждение королю. Ожидается, что закон вступит в силу до конца года.