Пожары в Мексике уничтожили тысячи гектаров леса

By Euronews

В Мексике пожарные ведут отчаянную борьбу с огнем. В 18 штатах горят леса и сельскохозяйственные угодья. Из-за сильного ветра локализовать очаги возгорания крайне сложно.

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В восемнадцати штатах Мексики, пострадавших от засухи, бушуют лесные пожары. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса. Одним из наиболее пострадавших стал штат Веракрус, расположенный на побережье Мексиканского залива.

Мексика, штат Веракрус Felix Marquez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Здесь, по данным службы гражданской защиты, пламенем объяты 620 гектаров. Сгорели несколько жилых домов. Людей переселили в приют. Пожар охватил высокогорные фермы, в результате погиб домашний скот. Уничтожена сельскохозяйственная техника. Борьбе с огнем препятствует сильный ветер.