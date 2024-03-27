Евро-2024: сбылась грузинская мечта

By Euronews

Сборная Грузии впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы по футболу

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В Тбилиси и во всей Грузии большой праздник. Футбольная сборная этой страны завоевала путевку на чемпионат Европы. Впервые в своей истории Грузия примет участие в этом престижном турнире. Это произошло после победы в плей-офф над Грецией в напряженной серии пенальти 4:2, основное и дополнительное время завершилось вничью - 0:0.

"Я так счастлива! Я хочу поздравить всю Грузию, - говорит эта девушка. - Я так счастлива! Поздравляю!"

"Вся Грузия счастлива, мы вошли в историю! - восклицает этот юноша. - Надеюсь, мы добьемся успеха и в Германии. Да здравствует Грузия!"

Грузинские футболисты после победного удара AP Photo/Tamuna Kulumbegashvili

"Я хочу поблагодарить наших ребят, всю Грузию, - ликует этот мужчина. - Встретимся в Дортмунде!"

"Мы всегда были частью Европы, мы это доказали сегодня, - говорит этот болельщик. - Мы всегда были и будем!"

"Мечты сбываются! - констатирует этот молодой человек. - Поздравляю всех!"

На групповом этапе финального турнира, который начнется в Германии в середине июня, Грузия сыграет с Португалией, Чехией и Турцией.