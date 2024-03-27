Европа приведена в состояние антитеррористической готовности

By Euronews

Франция повысила уровень террористической угрозы до максимального по плану Vigipirate. Особые меры безопасности ввела Италия.

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Европейские страны повысили уровень готовности к терактам после нападения на подмосковный "Крокус Сити Холл" в прошлую пятницу.

Так Франция подняла уровень контртеррористической бдительности по национальной системе Vigipirate до максимального. Особые меры безопасности ввели в школах. Кроме того, увеличилось количество патрулей и проверок в местах массового скопления людей.

Этому рады не все французы.

"Отношусь ли положительно? Мы никогда не выступаем "за". Это всегда означает меньше свободы, но мы должны", — говорит один из жителей Парижа.

Жилые кварталы патрилируют 3 тысячи военнослужащих, еще 4 тысячи находятся в состоянии боевой готовности и могут быть немедленно мобилизованы.

С 2017 года на территории Франции было предотвращено 45 терактов, в том числе два — в начале 2024-го.

На время католической Пасхи особые меры безопасности ввела и Италия.

"Мы усилили меры защиты, меры бдительности, меры профилактики, которые у нас уже были, я думаю, на очень высоком уровне с 7 октября, когда международные сценарии несколько осложнились", — заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.

Австрия, Германия и Бельгия сохранили уже высокий уровень готовности к терактам.

"После таких драматичных нападений становится совершенно ясно, что властям необходимо повысить уровень осведомленности. И хотя сейчас не существует конкретной угрозы, существует скрытый повышенный риск для Австрии", — сказал министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Испания пока сохраняет четвертый из пяти уровней террористической угрозы, установленный еще в июне 2015 года.