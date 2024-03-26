Винисиус Жуниор: "Я просто хочу играть в футбол"

By Euronews

Футболисту мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору приходят слова поддержки после того, как он расплакался на пресс-конференции.

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Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получает слова поддержки со всей Испании и из других стран, после того, как на пресс-конференции он не сдержал слез, отвечая на вопросы о расизме.

Жуниор рассказал, что с тех пор, как он присоединился к "Реалу" в 2018 году, его неоднократно оскорбляли болельщики других команд во время матчей и за пределами стадионов. Но уходить из "Реала" футболист не собирается.

Во вторник на стадионе "Сантьяго Бернабеу" Винисиус сыграет за свою страну в товарищеском матче сборных Испании и Бразилии. Игра будет посвящена борьбе с расизмом и жестокостью в футболе.