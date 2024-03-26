EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Винисиус Жуниор: "Я просто хочу играть в футбол"

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор Авторское право Oscar J. Barroso/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Футболисту мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору приходят слова поддержки после того, как он расплакался на пресс-конференции.

РЕКЛАМА

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получает слова поддержки со всей Испании и из других стран, после того, как на пресс-конференции он не сдержал слез, отвечая на вопросы о расизме.

Жуниор рассказал, что с тех пор, как он присоединился к "Реалу" в 2018 году, его неоднократно оскорбляли болельщики других команд во время матчей и за пределами стадионов. Но уходить из "Реала" футболист не собирается.

Во вторник на стадионе "Сантьяго Бернабеу" Винисиус сыграет за свою страну в товарищеском матче сборных Испании и Бразилии. Игра будет посвящена борьбе с расизмом и жестокостью в футболе.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Возвращение Пучдемона

Болсонару обвинили в фальсификации прививочной карты и связали это с подготовкой "госпереворота"

Конгресс депутатов одобрил законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

Бразилия Испания Расизм Футбол