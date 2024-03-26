Резолюцией Совбеза ООН возмущены в Израиле и разочарованы в секторе Газа

By Euronews

В Вашингтоне оздадачены реакцией Израиля на голосование в Совбезе ООН. Принятой резолюцией возмущены в Израиле и разочарованы в секторе Газа.

РЕКЛАМА

Израиль резко отреагировал на принятие Совбезом ООН резолюции призывающей к прекращению огня в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху отменил визит израильской делегации в США.

В Вашингтоне признали, что причиной стало несогласие с решением США воздержаться при голосовании. При этом в Белом доме заявили, что не меняли позицию по Израилю.

Джон Кирби, представитель Белого дома:"Во-первых, эта резолюция не имеет обязательной силы, поэтому она никак не повлияет на Израиль и его способность продолжать преследовать ХАМАС. Во-вторых, как я сказал во вступительном заявлении, это (голосование США) вообще не означает изменения в нашей политике".

"У Израиля нет морального права останавливать войну, пока в Газе удерживаются заложники", — заявил глава минобороны Йоав Голант. Родственники пленников также критикуют Совбез ООН.

Шломи Бергер, отец заложника:"В секторе Газа все еще находятся 134 заложника. Они - в руках террористической группировки ХАМАС. Весь мир должен знать и помнить об этом. Прошло почти шесть месяцев, а мир молчит".

Жители города Дейр-эль-Балах в секторе Газа разочарованы содержанием текста резолюции Совета Безопасности ООН. Палестинцы требуют постоянного прекращения огня.

Фарид Хамдан, беженец:"Мы не хотим, чтобы прекращение огня было временным. Оно должно быть полным и постоянным. Другого нам не нужно. Сегодня прекратится, а завтра - снова ракеты, разрушения и убийства. Эти разговоры бесполезны и неприемлемы".

По данным минздрава сектора Газа в ходе войны между Израилем и ХАМАС погибли более 32 тысяч палестинцев. Ранее получили свыше 74 тысяч человек. Война привела к обострению гуманитарного кризиса в анклаве. Северу сектора Газа, полагают агентства ООН грозит голод.