ВСУ утверждают, что нанесли удар по кораблю "Константин Ольшанский"

By Sasha Vakulina

Украина утверждает, что в ночь на 23 марта ВСУ ракетой "Нептун" поразили большой десантный корабль "Константин Ольшанский" в аннексированном Севастополе.

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Украинские официальные лица заявили, что украинский удар по оккупированному Севастополю в Крыму в ночь на 23 марта был нанесен по большему числу кораблей Черноморского флота и нанес больший ущерб.

Киев утверждает, что помимо больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" он также нанес удары по разведывательному кораблю "Иван Хурс" и большому десантному кораблю "Константин Ольшанский".

"Константин Ольшанский" входил в состав ВМФ Украины до 2014 года. Он был одним из многих украинских кораблей, захваченных российскими войсками в ходе незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Пресс-секретарь ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что повреждения корабля до сих пор уточняются, но отметил, что он "не боеспособен".

Минобороны Украины заявило: "Россия планировала использовать корабль против Украины, поэтому Украина нанесла по "Константину Ольшанскому" удар ракетой "Нептун" украинского производства".

За несколько дней до атаки выходных Минобороны Великобритании оценило, что российский флот, скорее всего, уже ограничил операции восточной частью Черного моря, чтобы "сохранить флот", поскольку его потери растут.