Вашингтон и Лондон ввели санкции против граждан и компаний Китая

США и Великобритания объявили о санкциях против китайской компании и физических лиц. Они обвиняются во вредоносной киберактивной деятельности и шпионаже

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США и Великобритания объявили о санкциях против китайской компании и двух физических лиц, связанных с правительством КНР, в связи с вредоносной киберактивностью.

Лондон утверждает, что попавшие под санкции несут ответственность за кибершпионаж, нацеленный на британские выборы - в частности, взлом, позволяющий получить доступ к информации о десятках миллионов британских избирателей.

Британское министерство иностранных дел заявило, что взлом не оказал влияния на избирательные процессы, не повлиял на права или доступ к демократическому процессу любого человека, а также не повлиял на регистрацию избирателей.

Оливер Доуден, заместитель премьер-министра Великобритании заявил, что совокупные попытки вмешаться в демократию Соединенного Королевства не увенчались успехом".

"Сегодня я могу подтвердить, что лица, связанные с китайским государством, несут ответственность за две злонамеренных киберкампании, нацеленные как на наши демократические институты, так и на парламентариев. Ряд наших международных партнеров, включая США, выступят с аналогичными заявлениями, чтобы разоблачить эту деятельность и привлечь Китай к ответственности за продолжающуюся враждебную деятельность, направленную против наших коллективных демократий", - сказал Оливер Доуден.

А бывший лидер британской Консервативной партии сэр Иэн Дункан Смит призвал правительство называть Китай "угрозой", а не вызовом. Смит - член Межпарламентского альянса по Китаю, международной группы парламентариев демократических стран, занимающейся противодействием растущему влиянию Пекина и расследованием предполагаемых нарушений со стороны китайского правительства.

Ранее США заочно обвинили семерых китайских хакеров в нападении на американских законодателей, политиков и журналистов, открыто заявлявших об угрозах со стороны Китая. Обвинения предъявлены по двум пунктам — сговоре с целью компьютерного вторжения и мошенничестве через средства коммуникации.

Утверждается, что сообщество под кодовым названием APT31 (Advanced Persistent Threat / "Продвинутая постоянная угроза") действовало под эгидой министерства госбезопасности КНР.

МИД Китая заявил, что подобные утверждения должны основываться на доказательствах.