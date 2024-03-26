Теракт в "Крокусе": ФСБ настаивает на "украинском следе"

By Euronews

Директор ФСБ заявляет, что данные, полученные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", подтверждают "украинский след", и не исключает, что к нападению также причастны американские и британские спецслужбы

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Спасатели МЧС России закончили разбор завалов на месте сгоревшего "Крокус Сити Холла" в Московской области, нападение на который стало одним из крупнейших терактов в истории России. В общей сложности было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

Тем временем Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Алишера Касимова, который стал уже восьмым обвиняемым по этому делу. Он сдавал квартиру террористам.

"Украинский след"

Во вторник глава ФСБ России Александр Бортников повторил версию Владимира Путина о якобы "украинском следе" в организации теракта. Это, по его словам, подтверждают показания задержанных. Бортников не исключил, что к нападению также причастны британские и американские спецслужбы, однако заказчики пока не установлены.

В Киеве эту версию отрицают с самого начала.

Директор ФСБ подтвердил, что США действительно предупреждали Москву о том, что в России готовится теракт, но эта информация носила общий характер.

По данным Следственного комитета, жертвами кровавого нападения стали 139 человек, 40 из них погибли от огнестрельных ранений. Более 180 человек получили ранения. 9 раненых находятся в тяжелом состоянии.