Европейские страны повышают уровень готовности к терактам

By Euronews

На неделе перед Пасхой по григорианскому календарю Франция и Италия повысили уровень террористической угрозы. Европейцев призвали к особой бдительности.

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В Турции были задержаны 147 человек, которых подозревают в принадлежности к признанной террористической во многих странах мира группировке "Исламское государство". Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, всего с 1 июня 2023 года по подозрению в принадлежности к ИГ были арестованы более 2900 человек.

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", ответственность за который взяло на себя "Исламское государство", Италия повысила уровень готовности к террористическим атакам на предпасхальной неделе.

Правоохранители начали осуществлять протокол безопасности уже в понедельник в Венеции, когда на улице были найдены две сумки, однако их владельцы приехали раньше саперов.

Ранее уровень готовности к терактам до высшего увеличили власти Франции. Особые меры предосторожности будут приняты и во время летней Олимпиады в Париже. Премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что правоохранителям удалось предотвратить два теракта "Исламского государства" в начале 2024 года.

Уровень террористической угрозы остается высоким и в Германии. Власти ФРГ заявили, что готовы к возможным атакам во время чемпионата Европы по футболу, который пройдет менее чем через три месяца.

А Совет национальной безопасности Испании в своем последнем антитеррористическом докладе предупредил, что Евросоюз сталкивается с "реальным и прямым риском" усиления террористической угрозы из-за войн в Газе и в Украине.