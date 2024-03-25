ВСУ нанесли удар по узлу связи Черноморского флота в Крыму

By Sasha Vakulina

Украинские войска нанесли удар по узлу связи Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, сообщили в ВСУ.

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Украинские войска нанесли удар по узлу связи Черноморского флота в оккупированном Севастополе в Крыму, а также, по сообщениям, поразили нефтебазу и по крайней мере частично повредили два десантных корабля ЧФ в ночь на 23 марта.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска успешно нанесли удары по десантным кораблям "Ямал" и "Азов", узлу связи ЧФ и нескольким неустановленным объектам инфраструктуры в Севастополе.

Ранее Институт изучения войны (ISW) оценил, что украинские удары по объектам ЧФ заставили ЧФ переместить некоторые корабли со своей главной базы в Севастополе и затруднили его способность действовать в западной части Черного моря.

Украинские официальные лица недавно сообщили, что другие базы ЧФ структурно уступают севастопольской и что российские силы по-прежнему вынуждены выполнять некоторые задачи, такие как перезарядка ракетных комплексов "Калибр" на кораблях и подводных лодках, в Севастополе, поскольку другие базы не способны работать с такими ракетами.

Последние украинские удары по кораблям ЧФ, независимо от степени нанесенного ущерба, скорее всего, продолжат сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря и осложнят способность ЧФ максимально использовать боевые возможности.

Украина утверждает, что с начала полномасштабного вторжения уничтожила около трети Черноморского флота России, как правило, в ходе ночных атак с использованием морских беспилотников, начиненных взрывчаткой.