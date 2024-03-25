By Euronews

В странах Евросоюза отметили Европейский день мороженого."Вкусом года" на этот раз стало бельгийское мороженое Gaufre de Liège.

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В воскресенье в странах ЕС отметили Европейский день мороженого. Проведение праздника официально одобрил Европарламент в 2009 году, с целью способствовать продвижению этого продукта и гастрономических традиций Старого Света.

Фестиваль посвящен мороженому, которе производится вручную. "Вкусом года" на этот раз стало бельгийское мороженое Gaufre de Liège. Продукт имеет нейтральную основу с нотами ванили и корицы. Украшено мороженое стружками подсоленного масла и хрустящими вафлями. Этот вид десерта предлагает каждое кафе, принимающее участие в Европейском дне мороженого.