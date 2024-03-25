EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Между Филиппинами и КНР нарастает напряженность из-за ситуации в Южно-Китайском море

В Маниле назвали маневры китайских кораблей "агрессивными и неприемлемыми"
В Маниле назвали маневры китайских кораблей "агрессивными и неприемлемыми" Авторское право Fuerzas Armadas de Filipinas/VNRP vía EBU
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

КНР несколько десятилетий ведет споры с рядом страна по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море - напряженность нарастает

РЕКЛАМА

МИД Филиппин вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы передать ноту протеста в связи с действиями береговой охраны КНР в Южно-Китайском море. 

В Маниле назвали маневры китайских кораблей "агрессивными и неприемлемыми" в связи с применением водометов против филиппинских судов снабжения в районе отмели Аюнгин.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Вооруженные силы Филиппин сообщили, что судно снабжения Unaizah May 4 подверглось прямому обстрелу из водометов двумя кораблями береговой охраны Китая. Другая лодка снабжения UM4 получила серьезные повреждения.

Береговая охрана КНР в последнее время стала все чаще применять водометы против филиппинских судов в районе отмели Аюнгин и рифа Скарборо. Происходят также столкновения кораблей. 

Пекин уже несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

МИД Китая о возможном запрете TikTok: "это тактика гангстеров"

Китай, Россия и Иран проводят военно-морские учения

В Пекине подвели итоги года

Китай Южно-Китайское море Филиппины