Между Филиппинами и КНР нарастает напряженность из-за ситуации в Южно-Китайском море

By Euronews

КНР несколько десятилетий ведет споры с рядом страна по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море - напряженность нарастает

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МИД Филиппин вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы передать ноту протеста в связи с действиями береговой охраны КНР в Южно-Китайском море.

В Маниле назвали маневры китайских кораблей "агрессивными и неприемлемыми" в связи с применением водометов против филиппинских судов снабжения в районе отмели Аюнгин.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Вооруженные силы Филиппин сообщили, что судно снабжения Unaizah May 4 подверглось прямому обстрелу из водометов двумя кораблями береговой охраны Китая. Другая лодка снабжения UM4 получила серьезные повреждения.

Береговая охрана КНР в последнее время стала все чаще применять водометы против филиппинских судов в районе отмели Аюнгин и рифа Скарборо. Происходят также столкновения кораблей.

Пекин уже несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.