Олимпиада-2024: волонтеры начали подготовку к Играм

By Euronews

Волонтеры Олимпийских игр в Париже провели первую встречу на стадионе "Пари-Ла-Дефанс Арена". В организации Олимпиады примут участие 45 тысяч добровольцев.

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Волонтеры Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже начали подготовку к соревнованиям в субботу, 23 марта, на крупнейшем крытом стадионе Европы — "Пари-Ла-Дефанс Арена".

45 тысяч добровольцев, мужчин и женщин, собрались здесь, чтобы дать старт своей олимпийской миссии. Некоторые из них мечтали об этом долгие годы — как физиотерапевт Лоран Арриссар, который будет работать в команде по контролю за допингом.

"Я просто обязан был по-своему принять участие в Олимпийских играх! Я так долго этого ждал, надеялся участвовать в 2012 году, но потребовалось еще 12 лет. Зато теперь я здесь и очень счастлив", — рассказывает он.

Но такой опыт совсем не бесплатный. Американке Лори Ричардсон пришлось копить деньги, чтобы приехать на Олимпиаду. К счастью, её приютят друзья.

"Без этого я не думаю, что это было бы возможно. Это очень дорого, особенно для тех, кто ищет жилье. Надеюсь, они найдут решение, потому что участвовать в играх — это честь", — говорит она.

Француженка Фети Фурес, которая будет помогать пловцам, также жалуется на дороговизну мероприятия.

"Должна признаться, я немного разочарована. Я бы хотела, чтобы они оплачивали транспорт: приехать на съезд, приехать на место, где мы волонтерим. Это тот минимум, который должен быть оплачен волонтерам", — считает она.

Организаторы оплатят олимпийским волонтерам лишь один прием пищи в день и транспорт в парижском регионе.