Французская полиция использует "агрессивную тактику" против мигрантов в Ла-Манше - расследование

By Euronews

Французских полицейских обвиняют в использовании "агрессивной тактики" против мигрантов в Ла-Манше. Они отвечают, что таким образом спасают жизни нелегалам

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Французская полиция использует весьма агрессивные методы, чтобы остановить лодки с мигрантами, пересекающие Ла-Манш в попытке попасть из Франции в Великобританию. Это подтверждают видеокадры, полученные в рамках специального расследования с участием ведущих европейских СМИ.

Патрульные катера резко перемещаются на скорости рядом с лодками, совершая, по мнению критиков, опасные маневры.

Французские власти утверждают, что действия полиции были направлены на то, чтобы не дать мигрантам выйти в открытое море. По их словам, группа была спасена, а контрабандисты арестованы.