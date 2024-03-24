Россия нанесла ракетный удар по Украине, одна из ракет вошла в воздушное пространство Польши

By Euronews

Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине, одна из ракет ненадолго вошла в воздушное пространство Польши. ВСУ заявили о поражении еще двух российских десантных кораблей в Черном море

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Россия в воскресенье нанесла третий массированный ракетный удар по Украине за последние четыре дня и второй - по столице страны Киеву.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что Россия использовала крылатые ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов, когда ракеты группами падали на Киев с севера. По предварительным данным, жертв и разрушений в столице нет, сказал он.

Оперативное командование Польши, страны-члена НАТО, в своем заявлении сообщило, что в 4:23 утра (0323GMT) было зафиксировано нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных Россией по городам на западе Украины.

Объект появился вблизи польского города Осердув и оставался там в течение 39 секунд, говорится в заявлении. В нем добавляется, что военные радарные системы наблюдали за ракетой все это время, и были предприняты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что российские силы нанесли удары по этому украинскому региону ракетными комплексами "Кинжал". На одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар.

По Днепропетровской области Россия ударила беспилотниками - там тысячи людей остались без электричества. Кроме того атакам подверглись Херсонская, Николаевская, Одесская, Сумская и Волынская области.

Удар ВСУ по Севастополю

Тем временем ВСУ сообщили о поражении еще двух российских кораблей и центра связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Речь идет о десантных кораблях "Ямал" и "Азов".

Российские источники утверждают, ВС России ударили по аэродрому Мартыновка ВВС Украины в Николаевской области, в результате чего были поражены два украинских истребителя Су-24, которые принимали участие в атаке на Севастополь в ночь на 24 марта.